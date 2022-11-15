Студентам рассказали, как легко просыпаться к первой паре

Положительный стимул, регулярная смена мелодии будильника и здоровый сон могут способствовать комфортному пробуждению и помочь студентам не опаздывать к первой паре. Об этом Лайфу рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

Она считает, что для приятного пробуждения утром нужен стимул. Например, интересная пара в университете или ранняя встреча с друзьями.

"По мнению некоторых студентов, для раннего пробуждения также важен способ передвижения к учебному заведению. Если тебя ждёт приятная поездка на личном транспорте, под любимую музыку, без пробок, то проснуться гораздо легче", — сказала специалист.

Взбодрить утром может прогулка с собакой. Для этого нужно уметь правильно составлять распорядок дня. Тогда организм привыкнет засыпать и вставать в одно и то же время. Но если ни собаки, ни личного автомобиля нет, полезно будет использовать будильник с заданиями и чаще менять мелодию, чтобы избежать привычки, в силу которой мозг перестанет пробуждаться.

Чтобы без проблем проснуться к первой паре, нужно обеспечить здоровый сон, считает психолог. Такой, при котором человек засыпает незаметно и не просыпается ночью. Для этого лучше всего испытывать усталость перед тем, как ложиться спать. Продолжительность сна у всех разная, она зависит от возраста человека, времени года, интенсивности нагрузок и других факторов.

Надехина отметила, что около 60% студентов проводят во сне 5–6 часов и чувствуют при этом себя бодрыми и готовыми к полноценной умственной деятельности.