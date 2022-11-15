В Подмосковье открыли 26 проектов по импортозамещению с инвестициями в 39 млрд рублей

В Московской области по программе импортозамещения открыты 26 проектов по нескольким категориям продукции с общим объёмом инвестиций порядка 39 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По его словам, проекты по импортозамещению направлены на развитие семеноводства, селекции новых культур, производство сельхозтехники, племенного материала в птицеводческой отрасли, кормов для животных, молочной, мясной продукции и другое.

"К примеру, компания "Инфаприм" в городском округе Истра планирует расширять производство заменителей грудного молока, доля импорта по которым в России очень велика на сегодняшний день. В программу планируется вложить около пяти миллиардов рублей, чтобы во второй половине следующего года запустить новое производство, которое будет выпускать до десяти тысяч тонн заменителей грудного молока в год", — заявил Филимонов ТАСС.

Он также рассказал о другом крупном проекте с инвестициями на общую сумму более шести млрд рублей, который будет реализован в городском округе Шаховская. Там к концу 2024 года планируют построить завод по выпуску запчастей на сельскохозяйственную технику. Проект ведёт компания "Стронг техник".

По словам Филимонова, у производственных мощностей ушедших с рынка иностранных компаний появляются новые российские учредители, которые продолжают их деятельность. Он считает, что российская сторона не только ничего не потеряла от ухода зарубежных инвесторов, но и приобрела, поскольку все пробелы в экономике "заполняются нашими компаниями".