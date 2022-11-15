Патрушев сообщил об увеличении активности украинских диверсионных групп в Центральной России

В последнее время в Центральной России наблюдается повышенная активность диверсионно-разведывательных групп с Украины. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, особенно это заметно в приграничных районах.

"В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населённых пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО", — сказал он в ходе совещания по вопросам безопасности в Центральной России, которое прошло в Брянске.