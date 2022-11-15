Комиссия СПЧ обратилась в ООН из-за фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне
Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ (СПЧ) направила обращение в ООН после публикации фотографии из Херсона с привязанными к столбам людьми, которые якобы сотрудничали с российскими властями.
"Фотографии агентства "Ассошиэйтед Пресс" пыток людей в Херсоне — ещё одно доказательство противоправных действий украинских спецслужб", — уточняется в сообщении, отправленном мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Обращение также было направлено миссии Международного Красного Креста на Украине и другим правозащитным и гуманитарным организациям. В СПЧ призвали обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают спецслужбы Незалежной, и дать им должную оценку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.
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AP Photo / Libkos