Комиссия СПЧ обратилась в ООН из-за фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ (СПЧ) направила обращение в ООН после публикации фотографии из Херсона с привязанными к столбам людьми, которые якобы сотрудничали с российскими властями.

"Фотографии агентства "Ассошиэйтед Пресс" пыток людей в Херсоне — ещё одно доказательство противоправных действий украинских спецслужб", — уточняется в сообщении, отправленном мониторинговой миссии ООН по правам человека.