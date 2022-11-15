Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы посёлка Опытное в ДНР, об освобождении которого российскими войсками стало известно сегодня. Как рассказал корреспондент Ura.ru, Опытное находится под контролем ВС РФ, военные продолжают закрепляться на своих позициях и "отодвигать врага".

"Сейчас мы знаем, что польские миномёты и польские мины бесшумные [для обстрелов ВСУ Опытного] применяются очень активно", — рассказал журналист в эфире программы "Время покажет".