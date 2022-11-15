В ДНР поступит 15 современных автомобилей с медоборудованием для осмотров детей
Новые автомобили с медоборудованием для ДНР. Обложка © Telegram / Официальный канал главы Правительства ДНР
В Донецкую Народную Республику поступят новые специализированные автомобили с медоборудованием, предназначенные для детских профосмотров, которые проводятся по поручению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.
"Всего наш регион получит 15 медицинских комплексов для распределения по городам и районам республики с целью охвата детского населения. Такими медицинскими отделениями на колёсах будут обеспечены все медицинские бригады, задействованные в работе по профосмотрам детей ДНР", — написал он в телеграм-канале.
Хоценко отметил, что специализированные автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием и мебелью. Он также поблагодарил Администрацию Президента РФ, Минздрав и Минпромторг за оказанные республике помощь и поддержку.
Напомним, в начале октября Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах РФ. При этом российский лидер акцентировал, что профосмотры, которые будут проводиться с согласия родителей, нужно закончить до конца текущего учебного года.