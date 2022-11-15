В ДНР поступит 15 современных автомобилей с медоборудованием для осмотров детей

В Донецкую Народную Республику поступят новые специализированные автомобили с медоборудованием, предназначенные для детских профосмотров, которые проводятся по поручению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Всего наш регион получит 15 медицинских комплексов для распределения по городам и районам республики с целью охвата детского населения. Такими медицинскими отделениями на колёсах будут обеспечены все медицинские бригады, задействованные в работе по профосмотрам детей ДНР", — написал он в телеграм-канале.

Хоценко отметил, что специализированные автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием и мебелью. Он также поблагодарил Администрацию Президента РФ, Минздрав и Минпромторг за оказанные республике помощь и поддержку.