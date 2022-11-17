Водитель "Мерседеса" протаранила людей на переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту наезда на пешеходов в Петроградском районе. Камера сняла, как "Мерседес" выехал на "зебру", перед этим сбив велосипедиста. По данным Лайфа, за рулём кроссовера сидела 34-летняя женщина. Произошедшее она объяснила тем, что отвлеклась на ребёнка, сидящего в автомобиле.

В Петербурге женщина сбила людей на пешеходном переходе. Видео © LIFE

На снятых кадрах видно, что водитель будто не заметила запрещающего сигнала светофора и переходящих дорогу людей, въехала в них и только затем затормозила. После остановки машины женщина выбежала к пострадавшим.

Инцидент произошёл в 18 часов 24 минуты. Травмы получили 42-летний мужчина и 67-летняя женщина. Последняя была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести, а мужчина от госпитализации отказался.