Берлускони решил, что может "заманить" Путина на переговоры с Киевом

Экс-глава Правительства Италии Сильвио Берлускони считает, что он способен посадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров с Украиной, причём сделать это может якобы только он. Об этом, как пишет британское издание Spectator, заявил замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби.

"Сильвио Берлускони считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества", — приводит издание слова итальянского чиновника.

Он полагает, что Берлускони нравится перспектива совершения этого "красивого жеста" и экс-премьер готов к воплощению задумки в жизнь без подрыва позиции НАТО. Как считает Згарби, Берлускони хочет за счёт этого войти в историю как "всемирный герой".