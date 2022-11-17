Байдена "понизили в должности" из-за Зеленского

"Байден хочет больше денег — 37,7 миллиарда долларов для Украины. <...> Байден <…> отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при Зеленском", — написала Тейлор Грин в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что Белый дом запросил у Конгресса ещё $37,7 млрд на помощь Украине. В соответствующем документе администрации Байдена говорится, что Соединённые Штаты якобы объединили мир для поддержки Украины и теперь такую помощь нельзя прекращать ни в коем случае.