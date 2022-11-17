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17 ноября, 19:05
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Байдена "понизили в должности" из-за Зеленского

Конгрессвумен Грин назвала Байдена вице-президентом Зеленского

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/52325036681/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / The White House

Из-за стремления выделить новый транш финансовой помощи Украине главу Белого дома "понизили в должности". Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его "вице-президентом Владимира Зеленского".

"Байден хочет больше денег — 37,7 миллиарда долларов для Украины. <...> Байден <…> отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при Зеленском", — написала Тейлор Грин в "Твиттере".

Найдена причина заинтересованности Запада затягивать украинский конфликт

Найдена причина заинтересованности Запада затягивать украинский конфликт

Ранее Лайф писал, что Белый дом запросил у Конгресса ещё $37,7 млрд на помощь Украине. В соответствующем документе администрации Байдена говорится, что Соединённые Штаты якобы объединили мир для поддержки Украины и теперь такую помощь нельзя прекращать ни в коем случае.

Арина Родионова

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