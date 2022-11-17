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17 ноября, 18:47

Пелоси объявила об уходе с поста главы фракции демократов в Конгрессе США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя фракции Демократической партии. Об этом она объявила в ходе заседания нижней палаты законодательного органа.

Политик отметила, что не будет добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в Конгрессе, который приступит к работе с января. Согласно последним данным, у республиканцев прогнозируется большинство в новом составе палаты. При этом 80-летняя Пелоси подчеркнула, что не будет уходить на пенсию, а останется работать в нижней палате законодательного органа.

"Для меня пришёл час дать возможность новому поколению руководить демократической фракцией, которую я глубоко уважаю", — отметила Пелоси.

Лидер республиканцев заранее поздравил сторонников с победой над Пелоси

Лидер республиканцев заранее поздравил сторонников с победой над Пелоси

Как рассказывал Лайф, по подсчётам CNN, республиканцы обеспечили себе 221 место из 435 в нижней палате Конгресса. Соответственно, демократы получили 214 мест.


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ТАСС / Alex Brandon

Наталья Исакова

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