Пелоси объявила об уходе с поста главы фракции демократов в Конгрессе США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уходит с поста руководителя фракции Демократической партии. Об этом она объявила в ходе заседания нижней палаты законодательного органа.
Политик отметила, что не будет добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в Конгрессе, который приступит к работе с января. Согласно последним данным, у республиканцев прогнозируется большинство в новом составе палаты. При этом 80-летняя Пелоси подчеркнула, что не будет уходить на пенсию, а останется работать в нижней палате законодательного органа.
"Для меня пришёл час дать возможность новому поколению руководить демократической фракцией, которую я глубоко уважаю", — отметила Пелоси.
Как рассказывал Лайф, по подсчётам CNN, республиканцы обеспечили себе 221 место из 435 в нижней палате Конгресса. Соответственно, демократы получили 214 мест.
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ТАСС / Alex Brandon