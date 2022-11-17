Пелоси объявила об уходе с поста главы фракции демократов в Конгрессе США

Политик отметила, что не будет добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в Конгрессе, который приступит к работе с января. Согласно последним данным, у республиканцев прогнозируется большинство в новом составе палаты. При этом 80-летняя Пелоси подчеркнула, что не будет уходить на пенсию, а останется работать в нижней палате законодательного органа.