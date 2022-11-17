Агент Бальде сообщил, что форвард успешно прошёл адаптацию в "Спартаке"

"У него отличные отношения с каждым футболистом "Спартака". [Гильермо] Абаскаль (главный тренер "Спартака". — Прим. Лайфа) тоже его поддержал во время дисквалификации", — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" .

Напомним, в конце августа Бальде подписал со "Спартаком" контракт на три года. В составе красно-белых он пока принял участие только в одном матче — против петербургского "Зенита". В сентябре сенегалец был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии, теперь он сможет вернуться на поле не ранее 5 декабря. РФС признаёт санкции итальянского суда.