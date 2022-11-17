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17 ноября, 18:27

Агент Бальде сообщил, что форвард успешно прошёл адаптацию в "Спартаке"

<p>Кейта Бальде. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcsm_official?z=photo-15502770_457366770/album-15502770_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак"</a></p>

Кейта Бальде. Обложка © VK / ФК "Спартак"

Сенегальский форвард московского "Спартака" Кейта Бальде успешно прошёл адаптацию в российском клубе. Об этом сообщил агент 27-летнего футболиста Федерико Пасторелло.

"У него отличные отношения с каждым футболистом "Спартака". [Гильермо] Абаскаль (главный тренер "Спартака". — Прим. Лайфа) тоже его поддержал во время дисквалификации", — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Напомним, в конце августа Бальде подписал со "Спартаком" контракт на три года. В составе красно-белых он пока принял участие только в одном матче — против петербургского "Зенита". В сентябре сенегалец был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии, теперь он сможет вернуться на поле не ранее 5 декабря. РФС признаёт санкции итальянского суда.

Наталья Исакова

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