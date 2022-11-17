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17 ноября, 15:05

На стадионе в Душанбе пропал свет перед матчем сборных России и Таджикистана

На стадионе в Душанбе перед товарищеским матчем между сборными Таджикистана и России внезапно отключили электричество. Как сообщает РИА "Новости", свет погас на несколько минут за полтора часа до начала игры. С чем связан инцидент, не уточняется.

На данный момент трибуны Центрального республиканского стадиона Душанбе почти заполнены. Игра в прямом эфире транслируется на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.

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А ранее был назван стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном. Сегодня на поле дебютируют три футболиста, а капитаном будет Данил Глебов.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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