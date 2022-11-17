На стадионе в Душанбе пропал свет перед матчем сборных России и Таджикистана

На стадионе в Душанбе перед товарищеским матчем между сборными Таджикистана и России внезапно отключили электричество. Как сообщает РИА "Новости", свет погас на несколько минут за полтора часа до начала игры. С чем связан инцидент, не уточняется.

На данный момент трибуны Центрального республиканского стадиона Душанбе почти заполнены. Игра в прямом эфире транслируется на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.