Карпин определил игроков, которые сыграют со сборной Таджикистана с первых минут

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с Таджикистаном. Сегодня на поле дебютируют три футболиста, а капитаном будет Данил Глебов. Полный список игроков опубликовал телеграм-канал команды.

Среди дебютантов 18-летний Сергей Пиняев, 25-летний Александр Солдатенков (оба из самарских "Крыльев Советов"), а также 22-летний Лечи Садулаев из "Ахмата".

Ранее на сайте РФС был опубликован список из 30 футболистов, которые вошли в состав национальной команды на товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана.

Сейчас полный состав команды, который выйдет на поле, выглядит так: Данил Глебов (капитан), Александр Селихов (вратарь), Артём Макарчук, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Даниил Уткин, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Фёдор Чалов и Лечи Садулаев. Эти футболисты сыграют с Таджикистаном с первых минут.