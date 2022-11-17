Гаагский суд признал виновными троих фигурантов дела MH17, один оправдан

Суд в Гааге признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в крушении самолёта Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. При этом четвёртый подсудимый, Олег Пулатов, был оправдан — суд не смог доказать, что он имел отношение к применению ЗРК "Бук".

Уточняется также, что обвиняемые по делу MH17 не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК "Бук". Кроме того, суд признал невозможным выяснить, кто дал команду о запуске ракеты.

Также установлено, что целью запуска ракеты был военный самолёт, а гражданский лайнер сбили по ошибке.

"Суд придерживается того мнения, что ракета "Бук" была выпущена с умыслом, поскольку в тот момент имелось мнение, что самолёт был военным, а не гражданским. Это представляется ошибкой, однако такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности", — заявил судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор.

Стейнхёйс также заявил, что, по данным суда, бойцы ДНР привезли ЗРК "Бук" из России в ночь с 16 на 17 июля, так как ополченцы нуждались в этом средстве ПВО после тяжёлых боёв. Однако после крушения малазийского борта "Бук" вывезли обратно в Россию, утверждает судья.