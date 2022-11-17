В Калужской области восьмиклассница умерла во время школьной перемены

В школе села Ахлебинино Калужской области во время перемены умерла четырнадцатилетняя девочка. Предварительно, это произошло из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

Он уточнил, что восьмиклассница скончалась после урока русского языка. Она встала со стула и резко упала.

"Идёт проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб", — рассказал глава региона.