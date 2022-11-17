Русскоязычные болельщики рассказали, кого будут поддерживать на ЧМ в Катаре

Большинство русскоязычных болельщиков на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре будут поддерживать сборную Сербии. Такие результаты опроса приводит "Чемпионат.com".

Так, предпочтение балканской сборной отдали 26% респондентов, а 23% будут поддерживать одного из фаворитов турнира — сборную Аргентины.

Также болельщики будут наблюдать и сопереживать командам Бразилии (10%), Германии (8%), Португалии (7%), Англии (4%), Испании (3%) и Хорватии (2%). При этом 9% выбрали свой вариант, проголосовав за действующих обладателей титула — команду Франции. Всего в опросе участвовало более 21 тысячи человек.