Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 14:03

Русскоязычные болельщики рассказали, кого будут поддерживать на ЧМ в Катаре

"Чемпионат.com": Русскоязычные фанаты будут болеть за Сербию на чемпионате мира в Катаре

Большинство русскоязычных болельщиков на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре будут поддерживать сборную Сербии. Такие результаты опроса приводит "Чемпионат.com".

Так, предпочтение балканской сборной отдали 26% респондентов, а 23% будут поддерживать одного из фаворитов турнира — сборную Аргентины.

Российский флаг всё же появится на ЧМ по футболу в Катаре, но есть нюанс

Российский флаг всё же появится на ЧМ по футболу в Катаре, но есть нюанс

Также болельщики будут наблюдать и сопереживать командам Бразилии (10%), Германии (8%), Португалии (7%), Англии (4%), Испании (3%) и Хорватии (2%). При этом 9% выбрали свой вариант, проголосовав за действующих обладателей титула — команду Франции. Всего в опросе участвовало более 21 тысячи человек.

Ранее Лайф писал, что ФИФА призвала участников ЧМ-2022 в Катаре не втягивать футбол в политику. С таким призывом в письме к командам-участницам обратились президент организации Джанни Инфантино и её генеральный секретарь Фатма Самура.

Обложка ©

Сайт ФИФА

Артур Лапсаков
  • Новости
  • чм2022
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров