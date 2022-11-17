Житель Красноярска трижды ограбил один и тот же дом

В Красноярске 34-летний мужчина трижды ограбил дом, воспользовавшись долгим отсутствием хозяйки. Как сообщает kp.ru, пустующее жильё злоумышленник, который уже имел судимость за кражи, нашёл случайно.

Как поясняет издание, мужчина, будучи пьяным на улице, увидел наряд патрульно-постовой службы и испугался, что у него могут быть проблемы. Пытаясь спрятаться от правоохранителей, он перепрыгнул через забор и попал во двор частного дома, однако на шум никто из жильцов тогда не вышел.

Спустя несколько дней красноярец вспомнил о пустом жилье и решил "испытать удачу". Он залез в дом через стекло и взял оттуда ноутбук, а также зарядное устройство. Но на этом мужчина не остановился — через некоторое время он ещё два раза грабил жилище. Стоимость кражи оценивается в 38 тысяч рублей.

Стоит отметить, что хозяйки не было дома длительное время, пропажу она обнаружила уже после возвращения и обратилась в полицию. Известно, что часть имущества удалось вернуть. Правоохранители уже задержали грабителя и возбудили уголовное дело. Добавим, что расследование завершено, а вору предъявлено обвинение.