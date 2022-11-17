Российское посольство в Польше дважды за ночь подверглось нападению

Неизвестные лица в ночь на 12 ноября пытались дважды напасть на российское посольство в Польше. Как заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, Москва требует расследования.

"В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены фаеры и бутылки с горючим веществом", — сказал он на брифинге.

По словам дипломата, сотрудники полиции пассивно наблюдали за происходящим и не пытались задержать преступников. Подобная ситуация в самом центре Варшавы вызывает тревогу и говорит о грубом нарушении Польшей обязательства по защите диппредставительств от всякого вторжения или нанесения ущерба.

Москва призывает Варшаву обеспечить безопасность дипломатических и консульских миссий РФ и гарантировать неприкосновенность загранучреждений от противоправных посягательств, а также требует от компетентных органов расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.