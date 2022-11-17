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17 ноября, 13:21

Без электричества на Украине остаётся 40% потребителей

На Украине около 40% потребителей остаются без света, заявил исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"В среднем на Украине это около 40% потребителей", — сказал он в эфире телемарафона.

Сахарук признался, что энергосистеме Украины был нанесён большой ущерб, а в отдельных регионах нужно готовиться к тому, что света не будет целыми днями. Теперь нужно говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях на два-три часа максимум.

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ДТЭК

Артур Лапсаков

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