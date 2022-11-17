Без электричества на Украине остаётся 40% потребителей
На Украине около 40% потребителей остаются без света, заявил исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"В среднем на Украине это около 40% потребителей", — сказал он в эфире телемарафона.
Сахарук признался, что энергосистеме Украины был нанесён большой ущерб, а в отдельных регионах нужно готовиться к тому, что света не будет целыми днями. Теперь нужно говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях на два-три часа максимум.
Ранее сегодня об ударе по объекту инфраструктуры заявил глава Одесской области Максим Марченко. Он попросил жителей находиться в укрытиях, пока действует воздушная тревога.