Без электричества на Украине остаётся 40% потребителей

"В среднем на Украине это около 40% потребителей", — сказал он в эфире телемарафона.

Сахарук признался, что энергосистеме Украины был нанесён большой ущерб, а в отдельных регионах нужно готовиться к тому, что света не будет целыми днями. Теперь нужно говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях на два-три часа максимум.