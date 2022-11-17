Суд в Гааге озвучил первые выводы о катастрофе рейса MH17

Голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под посёлком Первомайским. Об этом заявил на слушаниях в четверг судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении "боинга" в июле 2014 года.

"Суд придерживается мнения, что Boeing 777 потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под посёлком Первомайским, при этом погибли все находившиеся на борту 298 человек", — зачитал мотивировочную часть решения судья.