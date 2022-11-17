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17 ноября, 13:04
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Суд в Гааге озвучил первые выводы о катастрофе рейса MH17

Голландский судья Стейнхёйс: Малайзийский "боинг" был сбит из ЗРК "Бук" с поля под Первомайским

Голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под посёлком Первомайским. Об этом заявил на слушаниях в четверг судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении "боинга" в июле 2014 года.

"Суд придерживается мнения, что Boeing 777 потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под посёлком Первомайским, при этом погибли все находившиеся на борту 298 человек", — зачитал мотивировочную часть решения судья.

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Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Киев с самого начала утверждал, что пассажирский лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Чугин

Марина Калегина

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