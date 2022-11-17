Появилось видео прилёта украинского "Града" по жилому дому в Шебекине

В результате обстрела жилого дома в Шебекине Белгородской области тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град". Телеграм-канал SHOT публикует момент прилёта снаряда в здание.

Прилёт "Града" по жилому дому в Шебекине. Видео © Telegram-канал SHOT

"Есть пострадавшая — пятнадцатилетняя девушка. Она была дома, когда в него прилетел снаряд. Доставлена в детскую больницу в тяжёлом состоянии. На месте трагедии поговорил с папой девушки", — написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам главы региона, вся необходимая помощь будет оказана, в том числе и по восстановлению дома.

Губернатор Гладков успокаивает отца пострадавшей девушки. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова