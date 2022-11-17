ВСУ лишились до 100 бойцов при неудачных атаках на Краснолиманском направлении
Украинские войска предприняли неудачные попытки атаковать на Краснолиманском направлении, в результате потери противника составили до 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР)", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-лейтенанта, в результате на этом направлении помимо живой силы противника было уничтожено: два украинских бронеавтомобиля, один танк, три пикапа, а также три боевые машины пехоты.
А ранее стало известно, что российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива. Оборонное предприятие, по которому были нанесены ракетные удары, находится в Павлограде (Днепропетровская область), рассказали в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine