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17 ноября, 12:41
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ВСУ лишились до 100 бойцов при неудачных атаках на Краснолиманском направлении

Украинские войска предприняли неудачные попытки атаковать на Краснолиманском направлении, в результате потери противника составили до 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР)", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате на этом направлении помимо живой силы противника было уничтожено: два украинских бронеавтомобиля, один танк, три пикапа, а также три боевые машины пехоты.

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А ранее стало известно, что российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива. Оборонное предприятие, по которому были нанесены ракетные удары, находится в Павлограде (Днепропетровская область), рассказали в Минобороны РФ.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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