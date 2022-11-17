Военные РФ уничтожили цеха "Искры" в Запорожье, где производились детали для РЛС ВСУ
Российские военные ликвидировали в Запорожье цеха комплекса "Искра", на которых производили детали для ремонта радиолокационных станций ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня", — сказал он.
Удар был нанесён высокоточными ракетными ударами ВКС России.
Ранее в ЛНР заявили об отсутствии у бойцов ВСУ мотивации сражаться. По словам подполковника пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции республики, киевский режим хоть и пытается отнять землю у России, насадить на ней свои порядки, но сами украинские военные не особо заинтересованы в том, чтобы выполнять эти задачи.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ