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17 ноября, 12:08

Песков: Продолжение спецоперации не зависит от погодных условий

Погодные условия не поставят под вопрос проведение специальной военной операции на Украине. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается, и её продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что так или иначе цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя инцидент с падением ракет в Польше, напомнил о первопричине конфликта на Украине, подчеркнув роль США и НАТО.

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ТАСС / Максим Киселёв

Александр Юнашев

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