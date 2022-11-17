Песков: Продолжение спецоперации не зависит от погодных условий

Погодные условия не поставят под вопрос проведение специальной военной операции на Украине. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается, и её продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что так или иначе цели спецоперации будут достигнуты.