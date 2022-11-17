ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 12:08

Песков: Продолжение спецоперации не зависит от погодных условий

Погодные условия не поставят под вопрос проведение специальной военной операции на Украине. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается, и её продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что так или иначе цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя инцидент с падением ракет в Польше, напомнил о первопричине конфликта на Украине, подчеркнув роль США и НАТО.

BannerImage

ТАСС / Максим Киселёв

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar