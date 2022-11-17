Песков напомнил о первопричине конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первопричина нынешнего конфликта на Украине — действия США и НАТО. Об этом он напомнил, комментируя заявление Белого дома о том, что ответственность за ракетный инцидент в Польше якобы лежит на "России, обстрелявшей Украину ракетами".

"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.