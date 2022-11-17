Песков напомнил о первопричине конфликта на Украине
Песков прокомментировал заявления об ответственности России за ЧП с ракетой в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первопричина нынешнего конфликта на Украине — действия США и НАТО. Об этом он напомнил, комментируя заявление Белого дома о том, что ответственность за ракетный инцидент в Польше якобы лежит на "России, обстрелявшей Украину ракетами".
"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинили Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией. Варшава решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.
kremlin.ru