Польша решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой

Власти Польши решили не задействовать четвёртую статью Устава НАТО о консультациях по поводу коллективной обороны из-за падения украинской ракеты на территории страны. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий.

Он рассказал, что накануне вечером после падения ракеты они с президентом Польши Анджеем Дудой "проверяли предпосылки" применения 4-й статьи Устава НАТО.

"Но развитие событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была преднамеренная атака на Польшу. Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали 4-ю статью, но держали ее наготове", — пояснил Моравецкий в эфире польского телевидения.