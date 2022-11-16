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16 ноября, 19:46

Польша решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой

Моравецкий: Польша отказалась от планов задействовать четвёртую статью Устава НАТО

Власти Польши решили не задействовать четвёртую статью Устава НАТО о консультациях по поводу коллективной обороны из-за падения украинской ракеты на территории страны. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий.

Он рассказал, что накануне вечером после падения ракеты они с президентом Польши Анджеем Дудой "проверяли предпосылки" применения 4-й статьи Устава НАТО.

"Но развитие событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была преднамеренная атака на Польшу. Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали 4-ю статью, но держали ее наготове", — пояснил Моравецкий в эфире польского телевидения.

Отметим, что за четвёртой статьёй Устава НАТО, которая предполагает консультации по вопросу о коллективной обороне стран-участниц Альянса, следует пятая, в которой говорится о совместном военном ответе НАТО в случае нападения на одно из государств-участников военного блока.

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Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.

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ТАСС / EPA /Tytus Zmijewski

Андрей Григорьев

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