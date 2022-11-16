Медведев порассуждал о последствиях удара украинской ракеты по Капитолию

Что было бы, если бы украинская ракета ударила не по территории Польши, а прямо по Капитолию, где находится здание Конгресса США? Таким вопросом задался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий, это была бы "зрада" или "перемога?" — задал он риторический вопрос в своём telegram-канале.