Медведев порассуждал о последствиях удара украинской ракеты по Капитолию
Что было бы, если бы украинская ракета ударила не по территории Польши, а прямо по Капитолию, где находится здание Конгресса США? Таким вопросом задался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий, это была бы "зрада" или "перемога?" — задал он риторический вопрос в своём telegram-канале.
Медведев отметил, что это "послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше".
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.
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