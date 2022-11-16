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16 ноября, 19:43

Медведев порассуждал о последствиях удара украинской ракеты по Капитолию

Что было бы, если бы украинская ракета ударила не по территории Польши, а прямо по Капитолию, где находится здание Конгресса США? Таким вопросом задался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий, это была бы "зрада" или "перемога?" — задал он риторический вопрос в своём telegram-канале.

Медведев отметил, что это "послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше".

Зеленский продолжает настаивать, что упавшая в Польше ракета не была украинской

Зеленский продолжает настаивать, что упавшая в Польше ракета не была украинской

Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.

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Shutterstock

Андрей Григорьев

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