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16 ноября, 19:10

Два жителя Брянской области подорвались на мине у границы с Украиной

Губернатор Богомаз: Два жителя Брянской области подорвались на мине

Два жителя села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области подорвались на мине у этого населённого пункта. Это случилось, когда они ехали на автомобиле, рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших отправили в больницу. Село Азаровка находится в паре километров от границы с Украиной.

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Ранее Лайф сообщал, что в Климовском районе Брянской области было нарушено электроснабжение после подрыва опоры линии электропередачи.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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