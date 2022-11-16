Два жителя Брянской области подорвались на мине у границы с Украиной

Два жителя села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области подорвались на мине у этого населённого пункта. Это случилось, когда они ехали на автомобиле, рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших отправили в больницу. Село Азаровка находится в паре километров от границы с Украиной.