Против всех российских паралимпийцев ввели санкции
Международный паралимпийский комитет лишил Паралимпийский комитет России членства
Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации. Такое решение принято на внеочередной генеральной ассамблее.
Как сообщили в пресс-службе МПК, за исключение ПКР отдали голоса 64 делегата. Против высказались 39, 16 воздержались.
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Как рассказывал Лайф, в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. В начале марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Сергей Фадеичев