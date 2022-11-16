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16 ноября, 19:01

Против всех российских паралимпийцев ввели санкции

Международный паралимпийский комитет лишил Паралимпийский комитет России членства

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в этой организации. Такое решение принято на внеочередной генеральной ассамблее.

Как сообщили в пресс-службе МПК, за исключение ПКР отдали голоса 64 делегата. Против высказались 39, 16 воздержались.

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Как рассказывал Лайф, в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. В начале марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Григорьев

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