СБУ объявила в розыск Кадырова за "ведение агрессивной войны"
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствует информация в базе данных украинского МВД.
Против Кадырова выдвинули обвинение сразу по двум статьям УК страны, в том числе "Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Наказанием по ней будет лишение свободы на срок от десяти до 15 лет. На сайте ведомства чеченский лидер отнесён в категорию лиц, "скрывающихся от органов досудебного расследования".
Напомним, чуть ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а вслед за ним — официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.
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