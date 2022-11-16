СБУ объявила в розыск Кадырова за "ведение агрессивной войны"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствует информация в базе данных украинского МВД.

Против Кадырова выдвинули обвинение сразу по двум статьям УК страны, в том числе "Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Наказанием по ней будет лишение свободы на срок от десяти до 15 лет. На сайте ведомства чеченский лидер отнесён в категорию лиц, "скрывающихся от органов досудебного расследования".