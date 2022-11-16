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16 ноября, 18:39

СБУ объявила в розыск Кадырова за "ведение агрессивной войны"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствует информация в базе данных украинского МВД.

Против Кадырова выдвинули обвинение сразу по двум статьям УК страны, в том числе "Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Наказанием по ней будет лишение свободы на срок от десяти до 15 лет. На сайте ведомства чеченский лидер отнесён в категорию лиц, "скрывающихся от органов досудебного расследования".

СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

Напомним, чуть ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а вслед за ним — официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова

Комментарий

1
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влад иванов16 ноября, 21:05

саложёры! вперёд! в чечню! там точно найдёте!!!

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