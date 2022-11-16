Владелец "Вкусно — и точка" выкупит активы логистического партнёра McDonald`s

Активы логистической компании "Havi Россия" перейдут владельцу сети предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка", Александр Говор покупает их в полном объёме. Раньше приобретаемое им предприятие занималось перевозкой продуктов для McDonald's.

"Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", покупает 100% российских активов "Havi Россия" (ООО "Рулог)", — говорится в сообщении компании.

В логистической организации работает более 1,2 тысячи человек. Сообщается, что все они останутся на рабочих местах, также не изменится и руководящий состав. Говору перейдут 14 распределительных центров покупаемой фирмы. После получения согласования ФАС сделка будет завершена. В дальнейшем организация Havi Logistics будет принадлежать АО "Логистика — и точка".