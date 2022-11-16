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16 ноября, 18:31

Владелец "Вкусно — и точка" выкупит активы логистического партнёра McDonald`s

Активы логистической компании "Havi Россия" перейдут владельцу сети предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка", Александр Говор покупает их в полном объёме. Раньше приобретаемое им предприятие занималось перевозкой продуктов для McDonald's.

"Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно — и точка", покупает 100% российских активов "Havi Россия" (ООО "Рулог)", — говорится в сообщении компании.

В логистической организации работает более 1,2 тысячи человек. Сообщается, что все они останутся на рабочих местах, также не изменится и руководящий состав. Говору перейдут 14 распределительных центров покупаемой фирмы. После получения согласования ФАС сделка будет завершена. В дальнейшем организация Havi Logistics будет принадлежать АО "Логистика — и точка".

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Ранее Лайф рассказывал, что "Вкусно — и точка" заменит "Макдоналдс" в Белоруссии. Несколько недель рестораны будут работать под старым брендом, а потом сменят название на российскую компанию.

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Havi

Арина Родионова

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