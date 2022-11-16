Мобилизованные россияне могут пожаловаться на задержки выплат через "Госуслуги"

На "Госуслугах" теперь можно оставить обращения о задержке выплат мобилизованным россиянам. Об этом говорится в заявлении Минцифры РФ в телеграм-канале.

"Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через "Госуслуги". Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот", — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что пожаловаться могут, в частности, мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту и члены их семей. Чтобы оставить обращение, нужно зайти на "Госуслуги" через свой аккаунт, проверить данные, затем написать, в каком регионе мобилизовали военнослужащего, и описать проблему. Минцифры направит заявление в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение недели.