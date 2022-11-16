В МИД РФ указали польскому дипломату на "нагнетание истерии" из-за падения ракеты
В МИД РФ указали временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевски на "неприемлемое нагнетание антироссийской истерии" вокруг инцидента с падением ракет в Пшеводуве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населённом пункте Пшеводуве двух ракет, повлёкшим за собой гибель людей", — сказано в сообщении на сайте министерства.
По словам Захаровой, несмотря на позднее время и недостаток достоверных данных о случившемся, Варшава решила вызвать в МИД Польши российского посла и устроить из этого "политическое шоу". Москва ждёт прекращения подобных спекуляций из-за данного происшествия. Дипломат напомнила, что Минобороны РФ оперативно дало все исчерпывающие объяснения о непричастности к инциденту российских военных. Она добавила, что Польшу призвали не участвовать в "грязных провокациях" Украины и не инициировать свои.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.
ТАСС / EPA / WOJTEK JARGILO POLAND OUT