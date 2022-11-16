В МИД РФ указали польскому дипломату на "нагнетание истерии" из-за падения ракеты

В МИД РФ указали временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевски на "неприемлемое нагнетание антироссийской истерии" вокруг инцидента с падением ракет в Пшеводуве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населённом пункте Пшеводуве двух ракет, повлёкшим за собой гибель людей", — сказано в сообщении на сайте министерства.