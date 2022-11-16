"Зенит" обыграл "Факел" со счётом 2:0 в матче Кубка России

Петербургский "Зенит" в гостях нанёс поражение воронежскому "Факелу" в рамках пятого тура Кубка России по футболу. Встреча на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Открыть счёт петербуржцы смогли во втором тайме на 46-й минуте благодаря усилиям бразильца Малкома. Он же забил второй гол в ворота соперника на 83-й минуте, тем самым закрепив окончательный счёт игры.

По итогам встречи "Зенит" набрал девять очков в турнирной таблице группы B. Сейчас команда Сергея Семака располагается на втором месте, уступая лишь московскому "Спартаку". Воронежский "Факел", который пока не сумел набрать очков, занимает последнюю строчку.