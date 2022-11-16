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16 ноября, 14:57

Рублёв разгромно проиграл Джоковичу на итоговом турнире

Рублёв в двух сетах уступил Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу во втором матче на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 1:6.

Таким образом, Джокович, одержавший две победы в двух матчах, досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Теннисист Рублёв обыграл Медведева на старте Итогового турнира ATP

Теннисист Рублёв обыграл Медведева на старте Итогового турнира ATP

Теперь Рублёву осталось провести матч с греком Стефаносом Циципасом. А сегодня, 16 ноября, соперником Циципаса станет Даниил Медведев.

Ранее Лайф писал, что Рафаэль Надаль проиграл второй сет 1:6 и уступил Тейлору Фрицу на итоговом турнире. А затем испанец уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и лишился шансов на выход в плей-офф.

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Twitter / Andrey Rublev

Артур Лапсаков

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