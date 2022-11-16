Рублёв разгромно проиграл Джоковичу на итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу во втором матче на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 1:6.

Таким образом, Джокович, одержавший две победы в двух матчах, досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Теперь Рублёву осталось провести матч с греком Стефаносом Циципасом. А сегодня, 16 ноября, соперником Циципаса станет Даниил Медведев.