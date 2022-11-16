Попавший в скандал Джокович всё-таки получил визу в Австралию для участия в Australian Open

Звезда мирового тенниса Новак Джокович всё-таки получил визу в Австралию для участия в Australian Open в 2023 году. Как сообщает The Guardian, австралийские власти решили отменить сербскому спортсмену трёхлетний запрет на посещение страны.

Напомним, в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Власти Австралии дважды аннулировали визу сербского спортсмена: у него не было обязательной прививки от коронавируса, а причины медицинского отвода были неубедительны. В итоге Джоковича, открыто выступавшего против вакцинации, депортировали, а также он получил трёхлетний запрет на въезд в Австралию.