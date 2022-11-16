10 самых горячих футболистов, которые сыграют на ЧМ-2022 в Катаре

Вкусы у всех разные, в том числе и когда дело касается внешности противоположного пола, но есть прописные истины, с которыми не поспоришь. Делимся подборкой десяти самых горячих футболистов, кому предстоит бороться за звание чемпионов мира на первенстве в Катаре.

Родриго Хавьер де Пауль

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Родриго Хавьер де Пауль. Фото © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Первый в списке самых красивых игроков ЧМ-2022 — полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль. 28-летний футболист разведён, но губу можно закатать: игрок "Атлетико" встречается с актрисой и блогершей Мартиной Штоссель. От брака с Камилой Хомс у де Пауля есть двое детей — Франческа и Батиста.

Антуан Гризманн

Французский футболист, игрок "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн. Фото © Shutterstock

Антуан Гризманн — одноклубник де Пауля, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Гризманну 31 год, и последние 11 лет он идёт рука об руку с Эрикой Чоперене. С испанской девушкой из Страны Басков Антуан познакомился в декабре 2011-го, свадьбу влюблённые сыграли летом 2017-го. У Гризманна и его супруги трое детей — дочери Миа и Альба и сын Амаро.

Криштиану Роналду

Игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото © Shutterstock

Настрой Криштиану Роналду на чемпионат мира в Катаре боевой — бомбардир пообещал "возвысить имя Португалии" на мундиале. Болеть за Роналду в первую очередь будут любимая девушка — испанская модель Джорджина Родригес — и пятеро детей: Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана Мартина и Белла Эсмеральда.

Рубен Айра Лофтус-Чик

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик. Фото © ТАСС / Imago / JAMES WILSON

26-летний Рубен Лофтус-Чик играет за лондонский "Челси" и сборную Англии. Сердце футболиста гайанского происхождения пока свободно, так что стать девушкой полузащитника может каждая. Или всё же нет?

Неймар да Силва Сантос Жуниор

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар. Фото © Shutterstock

Атакующего полузащитника ПСЖ и сборной Бразилии Неймара считают одним из лучших футболистов мира, и на ЧМ в Катаре спортсмен сделает всё, чтобы доказать, что он правда великий. Последние возлюбленные 30-летнего Неймара, о которых известно прессе, — модель Бруна Бьянкарди и блогерша Анна Лис. От отношений с Каролиной Дантос у бразильца есть сын Давид Лукка. Отцом Неймар стал довольно рано, в 19.

Матс Юлиан Хуммельс

Футболист сборной Германии Матс Хуммельс. Фото © Shutterstock

Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матс Хуммельс выигрывал золото ЧМ-2014, который проводили в Бразилии. На поле он звезда, а вот успехами в личной жизни порадовать не может. Матс уже семь лет женат на Кэти Фишер, которая родила ему сына Людвига. Однако поговаривают, что пара давно рассталась, правда неофициально, и всё из-за интрижек Хуммельса с молодыми красотками.

Кевин Трапп

Вратарь немецкой сборной Кевин Трапп. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow

Коллега Хуммельса по сборной Германии, вратарь франкфуртского "Айнтрахта" Кевин Трапп — парень не промах. В жёны голкипер взял не кого-нибудь, а бразильскую супермодель Изабель Гулар, более известную как одну из ангелов Victoria's Secret. Избранница так вскружила Траппу голову, что он даже не смутился, что она старше него на шесть лет.

Оливье Жиру

Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру. Фото © Shutterstock

Игрок "Милана" Оливье Жиру — второй бомбардир в истории сборной Франции (49 голов), чемпион мира 2018 года. Примерным семьянином Оливье не назовёшь: за 11 лет в браке с Дженнифер Жиру чего только не было. Ходили слухи, что нападающий изменял супруге с моделью Селией Кей. Сам Жиру сначала извинился перед женой, а потом заявил, что прелюбодеяния не совершал. Интересно, что после размолвки в семье, где уже росла дочь Джейд, появилось ещё три ребёнка — Эван, Арон и Ария.

Фабиан Лукас Шер

Футболист сборной Швейцарии Фабиан Шер. Фото © Shutterstock

30-летний центральный защитник клуба "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Швейцарии Фабиан Шер пока не женат, но сердце красавчика несвободно: футболиста покорила юрист Александра Мунгер. Парочка встречается с начала 2019-го, но пока не спешит официально оформить отношения.

В список самых красивых спортсменов, которые сыграют на мировом первенстве, журнал Hola включил и Жерара Пике. Но вот незадача, защитник в начале ноября заявил об уходе из "Барселоны" и завершении карьеры, так что на мундиале бывшего игрока сборной Испании мы не увидим. По крайней мере, на поле. Поэтому десятого в этот топ самых горячих футболистов Лайф выбрал на свой вкус.

Марио Пашалич

Полузащитник хорватской сборной Марио Пашалич. Фото © ТАСС / EMA / Pool / Friedemann Vogel