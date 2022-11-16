Методист Лэндри объяснила, чем опасна публикация фотографий детей в соцсетях

Современные родители довольно часто размещают в соцсетях фотографии детей, однако такой, на первый взгляд, безобидный контент может стать серьёзной проблемой для подростков в дальнейшем. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила методист и директор образовательного контента онлайн-школы английского языка Novakid Эдриан Лэндри.

"Некоторые родители считают нормой разместить в соцсетях фотографию испражнений крохи с просьбой посоветовать корректировку меню. И пусть другие публикуют менее шокирующие кадры, они всё равно способны вызвать чувство неловкости", — отметила она.

По словам эксперта, мальчик, который в трёхлетнем возрасте примерил каблуки и перемазался помадой, сильно пожалеет о том, что сделал, в 13 лет. Специалист добавила, что подобное фото может увидеть его окружение, из-за чего возможны издевательства.

"Родителям, собирающимся разместить фото ребёнка в одном подгузнике или вовсе без него, также необходимо вспоминать о том, что чаще всего после раскрытия преступлений, связанных с распространением педофилии, почти половина этих фото оказывается взятой из соцсетей их родителей", — сказала Лэндри, отметив, что милые фото провоцируют злоумышленников.

Специалист напомнила, что дети не всегда могут контролировать "цифровой след", который оставляют родители. Поэтому перед публикацией очередного снимка нужно задумываться о последствиях, подчеркнула Лэндри.