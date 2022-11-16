Психолог Алексеева объяснила, почему бессмысленно наряжать детей в гендерные цвета

Розовый цвет, как правило, ассоциируют с женским полом, а голубой — с мужским, поэтому новорождённые часто в одежде таких цветов, однако это бесполезно. Как отметила психолог Екатерина Алексеева, почти до двух месяцев дети воспринимают мир чёрно-белым.

"Примерно с двух месяцев ребёнок начинает распознавать красный, а затем жёлтый. Исходя из этого, до шести месяцев ребёнку стоит покупать игрушки, где есть именно эти цвета. После шести месяцев малыш начинает видеть зелёный", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, нежно-голубой и нежно-розовый цвета могут успокаивать детей, но их бесполезно использовать до восьми-девяти месяцев. Психолог пояснила, что именно в этот возрастной период малыш начинает отличать голубые и синие оттенки. А в три-четыре года дети уже осознают, какого они пола, однако не соотносят этот параметр с цветом, заключила Алексеева.