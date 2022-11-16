Белоруссия уличила Польшу в подготовке к наступательной войне

В белорусском Генштабе обеспокоены милитаризацией Варшавы и полагают, что речь может идти о подготовке к наступательной войне. Об этом заявил на совещании в среду замначальника Генерального штаба вооружённых сил республики Валерий Гнилозуб. По его словам, неслучайно власти Польши планируют повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность вооружённых сил до 300 тысяч человек.