Белоруссия уличила Польшу в подготовке к наступательной войне
Замначальника Генштаба Белоруссии Гнилозуб: Милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне
В белорусском Генштабе обеспокоены милитаризацией Варшавы и полагают, что речь может идти о подготовке к наступательной войне. Об этом заявил на совещании в среду замначальника Генерального штаба вооружённых сил республики Валерий Гнилозуб. По его словам, неслучайно власти Польши планируют повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность вооружённых сил до 300 тысяч человек.
"Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причём не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство", — приводит слова генерал-майора агентство БелТА.
Ранее власти Польши на фоне инцидента с падением ракет у границы с Украиной решили на том направлении повысить боеготовность некоторых воинских частей. Накануне ряд западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.
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