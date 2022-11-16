Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 ноября, 15:45

Стресс и наследственность назвали причинами появления сонного паралича

Сомнолог Колесниченко: Стресс и депрессия приводят к появлению сонного паралича

Стресс и депрессия могут привести к появлению сонного паралича, однако это далеко не все причины. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-психотерапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко.

"Риск его испытать увеличивается и у тех, кто часто переутомляется и нарушает режим сна. Также замечено, что с синдромом чаще сталкиваются те, кто спит в положении лёжа на спине", — добавила она.

Спровоцировать сонный ступор может курение, а также употребление алкоголя и наркотиков. Врач отметила, что в этом вопросе важна и наследственная предрасположенность — дело в том, что такое состояние чаще возникает у тех, чьи родственники уже сталкивались с подобными приступами. По словам Колесниченко, как правило, сонные параличи появляются у людей до 30 лет.

Чтобы минимизировать подобные эпизоды, стоит наладить режим сна, чаще отдыхать и не заниматься умственной деятельностью перед сном. Также важно отказаться от вредных привычек и избавиться от факторов стресса.

Раскрыта связь между плохим сном и риском заболеть

Раскрыта связь между плохим сном и риском заболеть

Ранее Лайф писал, что сонный паралич может быть симптомом нарколепсии. Речь идёт о заболевании нервной системы, когда человек может внезапно уснуть в любом месте.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров