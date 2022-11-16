Польша и дальше будет покупать российскую нефть

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen может продолжить закупки российской нефти в 2023 году по трубопроводу "Дружба". Напомним, что ранее Варшава неоднократно заявляла, что не собирается продолжать какое-либо сотрудничество с Москвой, в том числе экономическое.

Как сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источник в польской нефтяной отрасли, Orlen подала в "Транснефть" заявку на транзит трёх миллионов тонн российского чёрного золота в год. В российской компании подтвердили, что заявки от Польши на поставки нефти через Белоруссию действительно есть, правда, объёмы не разгласили. Стоит отметить, что сейчас Orlen не закупает спотовые партии нефти из РФ, но при этом продолжает получать сырьё по долгосрочным контрактам с "Татнефтью" и "Роснефтью".