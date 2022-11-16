CNN: Киев подтвердил использование ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
Украинские военные сообщили США и западным союзникам, что использовали систему ПВО рядом с местом падения ракет в Польше, а также примерно в то же время. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
По его данным, ВСУ признали, что пытались перехватить российскую ракету. Телеканал уточняет, что именно эти данные и стали основой для оценки инцидента со стороны США.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.
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