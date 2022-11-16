Министр экономики Молдавии Гайбу ушёл в отставку ради более эффективной работы кабмина

Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу подал заявление об отставке. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Предполагается, что перестановка в кадрах молдавского кабмина необходима для его более эффективной работы.

"У нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторых портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушёл в отставку Сергей Гайбу", — приводит РИА "Новости" слова Гаврилицы.

Премьер Молдавии также добавила, что место Гайбу теперь займёт председатель парламентской Комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба.