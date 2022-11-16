Эксперт рассказал, из чего готовят самый вредный хлеб
Эксперт Малозёмов: Самый вредный хлеб готовят из хлебопекарной муки высшего сорта
Хлеб может принести пользу здоровью, однако важно правильно его выбирать. Так, например, следует помнить, что вредную выпечку готовят из хлебопекарной муки высшего сорта. Об этом в беседе с радио Sputnik напомнил автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов.
"Белый хлеб сделан из хлебопекарной муки высшего сорта, это высокоочищенное зерно, приятный на вкус компонент. Но такой хлеб слишком богат крахмалом и слишком беден витаминами, характерными для зерна. Вся польза в таком хлебе убрана, оставлен только вкус", — отметил он.
По словам эксперта, та же мука часто используется для производства тёмного хлеба, который считается более полезным. Однако Малозёмов уверен, что такой цвет выпечке придают с помощью разных ухищрений, в частности, добавляя патоку.
Специалист призвал внимательно изучать, что входит в состав хлеба. Наиболее благоприятный вариант — если в начале перечня ингредиентов обозначены ржаная обдирная или ржаная обойная мука. Стоит покупать и тот хлеб, в составе которого содержатся отруби, мука полбы, семена кунжута, подсолнечника или льна.
Ранее учёные из Университета штата Аризона развеяли мифы о вреде белого хлеба для сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.
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