Экс-кандидат в президенты Франции призвала ввести санкции за фейки о ракетах в Польше
Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции против тех, кто распространяет фейки о происхождении ракет, упавших на территории Польши 15 ноября. По мнению политика, это только способствует разжиганию конфликта на Украине.
"Дезинформация о Польше порождает страх и наращивание угроз. Нужны санкции против авторов военной пропаганды, которые хотят препятствовать прекращению огня, и создание инстанции по проверке военной информации", — написала она в "Твиттере".
Напомним, накануне ряд западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.
ТАСС / Zuma / Panoramic