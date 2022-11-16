Психологи выяснили, чем любительницы хентая отличаются от поклонниц обычного порно

Австралийские психологи выяснили, что смотрящие хентай девушки чаще обладают тревожным типом привязанности в сравнении с теми, кто не любит японские аниме-фильмы для взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexologies.

В ходе работы специалисты из Университета Маккуори изучили 208 человек, 29% из которых смотрели хентай, 38% — обычное порно, а 33% вообще не смотрели подобный контент. После этого участницы должны были дать оценку привлекательности аниме-персонажей и обычных людей, а также оценить тип привязанности и желание вступить с партнёром в отношения.

Оказалось, что любители разного порно не отличаются друг от друга, однако среди девушек, предпочитающих хентай, было больше склонных к тревожному типу привязанности. Он характеризуется высокой степенью эмоциональной близости с партнёром, также таким людям свойственна ревность и неуверенность в себе.