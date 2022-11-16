Малышева перечислила неожиданные плюсы стресса для организма человека

"Стресс — это приспособительный механизм, который природа придумала для того, чтобы человек мог эффективно жить и пережить многие этапы своего развития", — отметил Продеус.

По словам иммунолога, в стрессовой ситуации глюкоза высвобождается из организма. Это происходит для того, чтобы дать мышцам, сердцу и мозгу энергию, необходимую для спасения от потенциальной опасности. В свою очередь Малышева добавила, что стресс помогает снизить воспаление и приглушить боль. Однако если человек ничего не делает, а просто сидит на месте и переживает эмоциональное потрясение, то стрессовое состояние может затянуться. Всё это чревато различными серьёзными заболеваниями, резюмировала телеведущая.