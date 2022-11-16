Малышева перечислила неожиданные плюсы стресса для организма человека
Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус раскрыли неожиданные плюсы стрессового состояния для организма человека. Новый выпуск программы "Жить здорово!" уже доступен на Rutube.
"Стресс — это приспособительный механизм, который природа придумала для того, чтобы человек мог эффективно жить и пережить многие этапы своего развития", — отметил Продеус.
По словам иммунолога, в стрессовой ситуации глюкоза высвобождается из организма. Это происходит для того, чтобы дать мышцам, сердцу и мозгу энергию, необходимую для спасения от потенциальной опасности. В свою очередь Малышева добавила, что стресс помогает снизить воспаление и приглушить боль. Однако если человек ничего не делает, а просто сидит на месте и переживает эмоциональное потрясение, то стрессовое состояние может затянуться. Всё это чревато различными серьёзными заболеваниями, резюмировала телеведущая.
Ранее психотерапевт Ирина Крашкина перечислила опасные последствия длительного стресса. При хроническом стрессе организм постоянно работает на "повышенных оборотах", что приводит со временем к реальным соматическим заболеваниям, предупредила она.
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