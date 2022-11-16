Психиатр развеял мифы об анорексии

Зачастую люди плохо представляют, как появляется анорексия, думая, что страдающий этим расстройством человек просто хочет похудеть. О распространённых мифах, связанных с этой коварной болезнью, в беседе с РИАМО рассказал главный врач Центра изучения расстройств пищевого поведения (ЦИРПП), психиатр, психотерапевт Максим Сологуб.

Так, считается, что данный недуг появляется из-за неправильного воспитания и желания следовать стандартам моды. Однако, по словам эксперта, анорексия в первую очередь связана с физиологическими особенностями.

"В 2019 году учёными был расшифрован геном нескольких сотен тысяч человек с расстройством пищевого поведения. В генах были обнаружены чёткие локусы, связанные с этим заболеванием. То есть предрасположенность к анорексии заложена генетически. Никто не виноват в том, что человек заболевает анорексией — ни его родители, ни воспитание, ни он сам", — отметил Сологуб.

Врач отметил, что анорексия в последние годы сильно "помолодела". Если раньше ей заболевали в основном в 16–18 лет, то сейчас от неё страдают девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Такие изменения объясняются социальной средой, где человека унижают за его полноту, в результате чего он боится поправиться. Но психиатр рассказал о случае, который опровергает данное утверждение.

"Однажды к нам поступила девочка, которая училась в балетной школе. Детей там взвешивали каждый день и каждый день говорили, что они толстые, что им нужно худеть. В классе вывешивались таблицы с "идеальным весом", причём очень заниженным. Из 18 одноклассниц заболела анорексией только одна. Поэтому социальный фактор — значимый, но не определяющий, генетическая предрасположенность играет основную роль", — подчеркнул Сологуб.