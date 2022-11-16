На полное восстановление энергетической системы Львовской области уйдёт год, заявили власти

Полное восстановление работы энергетической системы Львовской области после ударов ВС РФ займёт до года. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

"Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8–12 месяцев", — написал он в телеграм-канале.

Козицкий объяснил, что два из трёх ударов, которые прошли накануне, были направлены на объекты, ранее уже подвергавшиеся ракетным атакам. В результате все три объекта энергетической инфраструктуры получили критические повреждения.

Сейчас Львовская область подключена к электропитанию на 95%, однако одновременно пользоваться электричеством могут лишь 30% потребителей.